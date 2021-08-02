Бишкек, , 15:15 — REGNUM Киргизстанские спецслужбы доставили в Бишкек первого президента Киргизии Аскара Акаева. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики сегодня, 2 августа.

Аскар Акаев A.Savin

В ведомстве отмечают, что ранее, против экс-президента Акаева и ряда бывших высокопоставленных чиновников возбудили уголовные дела по фактам коррупции при заключении соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, его изменению в 1994 году и реструктуризации соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.

После этого бывшего главу государства объявили в международный розыск.

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Сейчас Аскар Акаев находится в здании комитета нацбезопасности, где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по крупнейшему в Киргизии золоторудному месторождению «Кумтор».

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — государственный переворот, результатом которого стало свержение первого президента республики Аскара Акаева.

Акаев с семьей бежал в Москву и до настоящего времени занимался преподавательской и научной деятельностью в Московском государственном университете.

Вместо него пост главы республики занял Курманбек Бакиев, который также был свергнут в результате вооруженного госпереворота («Апрельской революции») 7 апреля 2010 года и нашел прибежище в столице Белоруссии.

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