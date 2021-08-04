Вашингтон, 4 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. После завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину, написал в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

По словам обозревателя, из-за строительства газопровода страны Европы остаются «сильно зависимыми» от российского газа.

Кроме того, «Северный поток — 2» ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность в частности Украины и Польши, пишет обозреватель.

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через неё и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — написал Рюль.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее глава австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома», Райнер Зеле, заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа возможен уже в 2021 году.

Читайте также: Глава компании OMV назвал сюрпризом завершение укладки первой нитки «СП-2»