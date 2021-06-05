Санкт-Петербург, , 08:26 — REGNUM Завершение укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), о котором в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент России Владимир Путин, стало сюрпризом для австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома». Об этом 4 июня рассказал глава компании Райнер Зеле на полях ПМЭФ.

«Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки «Северного потока-2» было завершено так рано», — сказал он в беседе с РБК.

Также Зеле отметил, что он ожидал, что данное событие произойдет несколько позже и уточнил, что то, какое количество труб будет укладываться регулярно, зависит от погодных условий.

«Это было хорошим сюрпризом для всех нас, и я счастлив, что команда «Северного потока-2» так профессионально реализует проект», — добавил глава OMV.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент России Владимир Путин заявил, что завершено строительство первой нитки «Северного потока — 2».