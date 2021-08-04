Штат Миссури, США, 4 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Супружеская пара из города Сент-Луиса американского штата Миссури, которая в июне 2020 года с оружием в руках вышла защищать свой дом от погромщиков из движения Black lives matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»), избежит наказания. Губернатор штата Миссури Майк Парсон 30 июля помиловал супругов Марка и Патрицию Макклоски. Об этом сообщает NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Их имена включены в список, опубликованный 4 августа на сайте главы штата, в числе других десяти помилованных.

Пара попала в объектив камеры в июне 2020 года. На кадрах видеоролика видно, что супруги направили полуавтоматическую винтовку и пистолет в сторону приблизившихся к их дому манифестантов из движения «Жизни чернокожих имеют значение», которые находились на считающейся частной собственностью улице, куда закрыт вход посторонним. Супруги заявили, что пытались защитить свой дом.

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Первоначально Макклоски были предъявлены обвинения в незаконном применении огнестрельного оружия, за что им грозила тюрьмы. Семейная пара признала вину лишь в административном нарушении. Они должны выплатить штраф в размере $2 750.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста с участием активистов движения Black Lives Matter начались с конца мая 2020 года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста.