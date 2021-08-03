Вашингтон, 3 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм, который ранее полностью прошел вакцинацию от COVID-19, заразился коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает телеканал MSNBC.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

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«Не так давно сенатор Линдси Грэм написал в Twitter, что он подхватил COVID-19, несмотря на полную вакцинацию», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что на протяжении всей прошлой недели политик вместе со своими коллегами без защитной маски ходил в столовую и потому в результате этого SARS-CoV-2 могли также заразиться его коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского Национального института здоровья Френсис Коллинз заявил, что причин делать гражданам США третью прививку от коронавируса — так называемых бустеров — на данный момент нет.