Бишкек, 3 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В столице Киргизии прививки от коронавируса уже получили 67 067 человек. Об этом заявила замдиректора центра семейной медицины №3 Диляра Искакова на брифинге сегодня, 3 августа.

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По ее словам, вторым компонентом вакцины привились 39 932 жителя Бишкека.

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Искакова сообщила, что среди вакцинировавшихся 2 935 медицинских работников, 2 490 школьных учителей, 1 816 сотрудников правоохранительных органов и 4 401 госслужащий.

Наиболее активно вакцинируются граждане старше 65 лет — таковых насчитывается 15 166 человек, а также рядовые жители киргизской столицы — их привилось уже 37 487 человек.

Также представитель горздрава отметила, что в настоящее время в Бишкеке развернут 61 прививочный пункт, в которых все желающие могут получить прививку от коронавируса.

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