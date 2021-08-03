Москва, 3 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В 2021 году география Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе Минобороны РФ, значительно расширилась. Об этом 3 августа на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армейские международные игры — «АрМИ»

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Генерал армии отметил, что в этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств.

«Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии», — уточнил глава Минобороны.

По его словам, традиционно на играх будет работать «Клуб болельщиков», также пройдут тематические фестивали и мастер-классы. В парке «Патриот» гости и участники смогут посетить музей Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний.

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Боевую выучку и волю к победе более 280 команд из 42 стран продемонстрируют с 22 августа по 4 сентября, добавил глава российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Армейские международные игры пройдут на территории нескольких стран, в частности, Россия примет 16 соревнований, Белоруссия, Китай и Иран — по три соревнования. Впервые участие в состязаниях примет Индонезия. Помимо Индонезии, в играх планируют участвовать команды из Буркина-Фасо, Перу и Саудовской Аравии.