Джакарта, , 09:39 — REGNUM Индонезия впервые примет участие в Армейских международных играх, сообщает Sindonews.

Помимо Индонезии, в играх планируют участвовать команды из Буркина-Фасо, Перу и Саудовской Аравии. В общей сложности 277 команд из более чем 40 стран мира выразили желание участвовать в Армейских международных играх в 2021 году.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Соревнования пройдут на территории нескольких стран, в частности, Россия примет 16 соревнований, Белоруссия, Китай и Иран — по 3 соревнования.