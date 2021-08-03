Москва, 3 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино. Об этом 3 августа заявил Российский фонд прямых инвестиций.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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«Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», — говорится в сообщении в официальном аккаунте «Спутник V» в Твиттере.

Также отмечается, что еврокомиссар Дидье Рейндерс приветствовал включение двух новых государств в список стран, подключенных к системе цифровых COVID — сертификатов ЕС. Он также заверил, что Еврокомиссия принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, применение «Спутника V» было одобрено в Сан-Марино в феврале 2021 года. Как заявил государственный секретарь (министр) страны по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта, начавшаяся с этого времени вакцинация показала надёжность российского препарата, который заслуживает абсолютно позитивной оценки.

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Напомним, 2 августа Еврокомиссия приняла решение о признании в Евросоюзе прививочных «антикоронавирусных» сертификатов, выданных в Сан-Марино и Ватикане. В свою очередь власти города-государства и республики также признали сертификаты, выданные в ЕС.