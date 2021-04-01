Сан-Марино, , 09:31 — REGNUM Начавшееся в Сан-Марино с конца февраля нынешнего года применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» показало надежность данного препарата, который заслуживает абсолютно позитивной оценки. Об этом 1 апреля заявил государственный секретарь (министр) страны по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

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«Безусловно, мы оцениваем «Спутник» абсолютно позитивно. Те немногие исследования, которые мы уже смогли провести, в том числе относительно образования антител, дали очень хорошие, многообещающие результаты», — приводит его слова РИА Новости.

Также Чаватта высказал надежду на то, что применение российской вакцины уже на протяжении ближайших дней даст эффект, что сможет привести к снижению количества выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране.

Кроме того, в ответ на вопрос о том, были ли зафиксированы в ходе применения «Спутника V» какие-либо побочные эффекты, госсекретарь республики указал, что российский препарат показал свою безопасность.

«Были весьма немногочисленные случаи проявления нежелательных эффектов. Причем речь идет о незначительных проявлениях, в частности, о головной боли и небольшой температуре. Лишь в паре случаев имел место более существенный эффект, но это продолжалось всего несколько часов. Никаких серьезных негативных последствий нами зафиксировано не было. Нам представляется, что это надежная вакцина», — уточнил Чаватта.

Отметим, согласно данным Института социального обеспечения Сан-Марино (ISS), за весь период пандемии на территории страны было выявлено в общей сложности свыше 4,7 тыс. носителей коронавируса.