Москва, 3 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Россия высылает из страны сотрудника посольства Эстонии. Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ 3 августа, он должен покинуть территорию РФ в недельный срок.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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В ведомстве напомнили, что 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, за день до этого задержанный в Северной столице при получении от гражданина РФ информации закрытого характера. Подобная шпионская деятельность несовместима с дипломатическим статусом, подчеркнули в российском МИД.

Однако 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике.

«В этой связи посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — отметили в МИД.

В ведомстве предложили Эстонии не усложнять и без того обострённую ситуацию, возложив ответственность за ухудшение двусторонних отношений на эстонскую сторону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Россия в качестве ответной меры выслала из страны трёх сотрудников посольства Словакии, двух — Литвы, а также по одному Латвии и Эстонии. Ранее эти страны приняли активное участие в дипломатическом скандале, разгоревшемся между Россией и Чехией после абсурдных обвинений, адресованных Прагой российскому государству.

В феврале 2021 года Россия выслала из страны одного из сотрудников посольства Эстонии в ответ на аналогичные действия властей этой страны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новое правительство Эстонии абсолютно безосновательно объявило persona non grata дипломата посольства России в Таллине. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где ещё сохраняется сотрудничество. Москва с ответом медлить не стала.