Москва, , 13:47 — REGNUM Россия в качестве ответной меры высылает из страны трех сотрудников посольства Словакии, двух — Литвы, а также по одному Латвии и Эстонии. Об этом 28 апреля говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что на Смоленскую площадь сегодня были вызваны послы указанных стран, где им был «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах.

Дипломатам необходимо покинуть территорию России до конца дня 5 мая, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия, Латвия, Литва и Эстония приняли активное участие в дипломатическом скандале, разгоревшемся между Россией и Чехией после абсурдных обвинений, адресованных Прагой российскому государству.

Ранее Чехия предприняла враждебные дипломатические действия в отношении России, обвинив Москву в якобы причастности ко взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. После этого последовала высылка российских дипломатов и ответные действия Москвы.

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