Вильнюс, 3 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Литовские пограничники не пустили в страну из Белоруссии несколько групп нелегальных мигрантов. Об этом замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил 3 августа в эфире национального радио LRT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

По его словам, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы задержали несколько десятков человек в Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах Литвы. Эти люди пытались перейти границу, но их выдворили обратно на белорусскую территорию.

3 августа правительство Литвы разрешило соответствующим инстанциям не пускать нелегальных мигрантов в страну. Министр внутренних дел Агне Билотайте подтвердила, что пограничники вправе выдворять таких людей с литовской территории.

По её словам, должностные лица могут применять для этого «все законные и адекватные меры». Однако за минувшие сутки 185 мигрантов незаконно пересекли литовскую границу.

С начала года на границе Литвы с Белоруссией задержали 4026 нелегальных мигрантов, что почти в 50 раз превышает показатель 2020 года.

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