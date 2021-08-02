Вильнюс, 2 августа 2021, 10:58 — REGNUM Находящиеся на границе с Белоруссией погранзаставы Литвы переполнены нелегальными мигрантами. Об этом 2 августа заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас в эфире радио LRT.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис заявил, что Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции».
По его словам, в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».
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