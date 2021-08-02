Вильнюс, , 10:58 — REGNUM Находящиеся на границе с Белоруссией погранзаставы Литвы переполнены нелегальными мигрантами. Об этом 2 августа заявил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас в эфире радио LRT.

Граница Белоруссии и Литвы Gpk.gov.by

«Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось. Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье (1 августа) задержано 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис заявил, что Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции».

По его словам, в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».

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