Вашингтон, , 20:25 — REGNUM США передали посольству России список из 24 дипломатов, которые должны будут покинуть страну до 3 сентября в связи с окончанием срока действия их виз. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.

«Почти все они уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — уточнил он.

Посол отметил, что российские дипломатические миссии в Соединённых Штатах продолжают работать «в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только сохраняются, но и усиливаются».

Он напомнил, что в декабре минувшего года Госдепартамент США в одностороннем порядке установил для российского дипломатического персонала трехлётний лимит нахождения в командировке, при этом подобные меры «не применяются в отношении никакой другой страны».

В связи с этим Антонов заявил о необходимости принятия решений, основанных на принципе паритета. При этом он высказал мнение, что самым простым и быстрым способом урегулирования ситуации могла бы быть полная отмена всех мер и контрмер, сдерживающих работу дипломатов.