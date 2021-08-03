Вашингтон, 3 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Вашингтон не использовал ситуацию с выдачей виз российским дипломатам в качестве ответных мер против Москвы. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя заявление российского посла Анатолия Антонова о том, что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз и «ведёт практику выдавливания российских дипломатов», сообщает Reuters.

ИА REGNUM Госдепартамент США

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По его словам, введённые Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран. При этом он добавил, что США не преследовали цель эскалации ситуации.

Прайс не стал оспаривать тот факт, что российским дипломатам придётся покинуть Соединённые Штаты, добавив, что «нет ничего нового» в том, что российские работники дипведомств должны по истечении трёх лет подать заявление о продлении своих виз. По его словам, каждый такой запрос будет рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что, согласно предписанию США, 24 сотрудника дипмиссии должны покинуть страну до 3 сентября. По его словам, почти все из них уедут без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз. Кроме того, добавил Антонов, власти США «без объяснения причин» начали отменять и визы супругов и детей дипломатов.

Напомним, в конце апреля посольство США в России заявило о намерении сократить штат сотрудников дипмиссии на 75%. Якобы это действия правительства России вынудили посольство пойти, а такой шаг. Также с 12 мая американская дипмиссия сократила количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

В середине апреля пресс-служба Белого дома заявила о том, что Соединённые Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.