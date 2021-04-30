Москва, , 11:14 — REGNUM Штат сотрудников посольства США в России будет сокращен на 75%. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба американского посольства.

«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с 12 мая американская дипмиссия сократит количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников и будет только оказывать экстренные услуги для граждан США и выдавать очень ограниченное количество иммигрантских виз.

Также уточняется, что американское посольство приостанавливает рассмотрение документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок.

«Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено», — указывается в сообщении.

При этом дипмиссия США рекомендовала американским гражданам, которые находятся на территории России с истекшими визами, до 15 июня покинуть РФ.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Госдеп США примет ответные меры в отношении России, если она пойдет на прекращение работы финансируемого США «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).