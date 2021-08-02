Бишкек, 2 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Представители бизнес-сообщества Киргизии обратились к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой не подписывать закон о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрта в Киргизии

Как сообщил на брифинге директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Артур Ташибеков, недавно одобренный парламентом закон является сырым и требует тщательной доработки.

«До принятия депутатами его не согласовали с бизнес-сообществом и не провели анализ регулятивного воздействия. В нынешнем виде он будет вредить экономике, а после доработки мог бы приносить пользу», — подчеркнул он.

В свою очередь эксперт антикоррупционного делового совета при президенте Айдарбек Мамбеткадыров заявил о том, что из-за размытости формулировок этот закон может открыть лазейку для коррумпированных чиновников и тех, чьи интересы они лоббируют.

«Отдельные положения закона можно трактовать по-разному. Ими могут воспользоваться, чтобы освобождать от налогов поставки товаров или же наоборот — повысить налоги. Это приведет к тяжелым последствиям. Малый и средний бизнес могут уйти в «тень»», — констатировал он.

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