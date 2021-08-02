Москва, 2 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. У Службы внешней разведки (СВР) России наладилось неплохое взаимодействие с коллегами из западных стран. Об этом в интервью программе «Соловьёв Live» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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«В целом я могу вам с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие», — подчеркнул он.

Нарышкин уточнил, что такое взаимодействие налажено, в частности, с Германией, Францией, Италией, Швейцарией, Австрией, в том числе и по вопросам противодействия международному терроризму.

«У разведывательных служб есть своя ниша и ответственность, в том числе осуществляется большое взаимодействие с нашими коллегами по линии борьбы с международным терроризмом», — добавил глава СВР.

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По его словам, «обмен разведывательной, оперативной, сигнальной информацией» с коллегами ведётся очень активно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что оппоненты России должны осознать, что с РФ лучше не конфликтовать, «не пытаться говорить с позиции силы», а вести сотрудничество.