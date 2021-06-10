Москва, , 13:35 — REGNUM Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассчитывает на то, что он сможет провести встречу с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Он заявил об этом 10 июня.

«Сейчас пришло новое руководство, новая администрации Белого дома, избран новый президент (США) Джо Байден. Он назначил директором Центрального разведывательного управления очень авторитетного международника, человека, знающего эту материю, господина Бернса. Он, видимо, входит в круг своих обязанностей, знакомится с делами. Я рассчитываю, что рано или поздно состоится и наша встреча», — заявил он в ответ на вопрос о теперешнем состоянии взаимодействия спецслужб России и США, его слова приводит ТАСС.

Также глава СВР добавил, что российская сторона рассчитывает на более активный обмен разведывательной информацией с США.

«(Рассчитываю, что) продолжится на более активном уровне и взаимодействие в форме взаимного обмена разведывательной информацией», — сказал Нарышкин.

При этом он отметил, что партнерское взаимодействие между СВР и ЦРУ никогда не прекращалось.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что оппоненты России должны осознать, что с нашей страной лучше не конфликтовать, а вести сотрудничество.