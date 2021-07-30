Брюссель, , 17:32 — REGNUM До сотни человек доведена численность Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex на литовско-белорусской границе, сообщили 30 июля в пресс-службе организации.

Мигранты

На границу для усиления контроля направлены 60 человек — в дополнение к работающим там 40. Таким образом ЕС помогает Литве работать с мигрантами, не допускать въезд нелегально перемещённых лиц.

Сотрудникам Frontex в помощь предоставлены два вертолёта и три десятка патрульных автомобилей.

Они должны помогать «литовским коллегам осуществлять пограничный контроль, вести наблюдение на границе, а также содействовать в регистрации, идентификации и досмотре нелегальных мигрантов, пересекающих границу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, Вильнюс призвал созвать срочное заседание ЕС по проблеме миграции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве пригрозили Белоруссии санкциями ЕС из-за нелегальных мигрантов