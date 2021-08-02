Москва, 2 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На поддержку малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях пандемии будет дополнительно направлено 8 млрд рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами 2 августа сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — уточнил премьер-министр.

Мишустин добавил, что многие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении, а в ряде регионов РФ сохраняются, а в других — вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с распространением коронавируса.

«Чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку. Это предложение недавно одобрил президент на совещании с правительством», — сказал глава российского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что меры поддержки российского бизнеса в 2020 году, который стал особенно тяжёлым для предпринимателей, дали существенный эффект, он оценивается в 500 млрд рублей. Государство оказало и налоговую, и бюджетную поддержку. Так, страховые взносы были уменьшены фактически вдвое, во втором квартале были списания начисленных налогов и взносов, а также рассрочки и отсрочки.

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В июне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оказания масштабной помощи российскому бизнесу со стороны государства при текущих эпидемических ограничениях не требуется. По его словам, состояние экономики России на сегодняшний день существенно отличается от того, каким оно было в период локдауна год назад.