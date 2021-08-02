Москва, 2 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. По итогам дня 30 июля нефть марки Brent подешевела на 1,07%, до $75,05. Нефтяной рынок оказался под давлением на азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть

Цена снижалась на 1,95%, до $74,36. Негативное влияние на рынок оказал возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и фиксация прибыли после достижения отметки $76,11. Падение длилось шесть часов.

К закрытию европейских торгов цена восстановилась до $75,61. С одной стороны, рост котировок сдерживался укреплением доллара. С другой стороны, рынок получил поддержку от высказываний заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Он заявил, что растёт спрос и потребление нефти во всём мире. Необходимо постепенно наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 26 по 30 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на две ед., до 385 шт. Количество установок по добыче газа снизилось на одну ед., до 103 шт.

Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на три ед. и составило 488 штук (по сравнению с 251 единицей годом ранее).

Сегодня, 2 августа, на торгах в Азии нефть стоит $74,51 (-0,70%). Торги открылись падением по сценарию 30 июля.

В минувшие выходные США и Великобритания обвинили Иран в нападении на израильский нефтяной танкер, которое произошло29 июля.

С открытием европейской сессии фокус внимания инвесторов сместится на динамику курса доллара. Техническая картина указывает на снижение котировок до $73,20.

Если цена ниже не упадет, то можно ожидать восстановления до $76,80 в течение двух последующих дней.

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