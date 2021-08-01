Токио, 1 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Ситуацией с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской обеспокоена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 1 августа сообщили ТАСС в организации.

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«Мы (представители World Athletics — прим. ИА REGNUM), безусловно, обеспокоены и связались с Белорусской федерацией легкой атлетики, … чтобы спросить, можем ли мы что-нибудь сделать», — отметили в организации.

Напомним, ранее представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская сообщила на странице в социальной сети Instagram, что она попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи, в связи с насильственной попыткой вывезти ее из страны.

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