Анкара, 31 июля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Большинство очагов лесных пожаров в Турции по состоянию на вечер субботы, 31 июля, уже локализованы и потушены. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 31 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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«В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек, — отметил глава государства. — В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, один беспилотный вертолет, девять БПЛА, 117 пожарных машин».

По его словам, Россия, Украина, Азербайджан и Иран уже выслали пожарные самолеты Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и дальше продолжит оказывать всестороннюю помощь турецкой стороне в тушении лесных пожаров.

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