Москва, , 13:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер подчеркнул, что Москва и дальше продолжит оказывать турецкой стороне всестороннюю помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону Premier.gov.ru

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обсуждали чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Была отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того лидеры двух стран рассмотрели ряд вопросов российско-турецкого многопланового сотрудничества.