Нью-Йорк, США, 31 июля, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк (США) принял решение о конфискации танкера Courageous, задержанного в марте 2020 года в Камбодже по запросу американских властей. Об этом говорится в опубликованном 30 июля заявлении Минюста США.

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По версии американской стороны, судно водоизмещением 2734 тонны якобы в обход санкций США и СБ ООН транспортировало горючее в Северную Корею. Суд полагает, что эту незаконную операцию контролировал гражданин Сингапура, причастный к доставке на танкер партии нефти на сумму около $1,5 млн. В настоящее время он объявлен в розыск по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и нарушении санкций.

Отмечается, что при покупке танкера были задействованы банки США, не осведомлённые в преступных целях сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, контрабандный вывоз 80 тысяч тонн нефти из России на Украину, на якобы направлявшемся в Италию танкере, выявила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

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