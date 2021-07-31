Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Власти США в скором времени введут еще больше санкций против Кубы заявил американский президент Джо Байден. Об этом 30 июля сообщает Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это будет сделано из-за реакции кубинских властей на недавние протесты в республике. Свое заявление американский лидер сделал, принимая в Белом доме группу кубинцев, проживающих в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций в отношении полиции Кубы и двух членов руководства указанного ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против кубинской полиции