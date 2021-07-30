Брюссель, 30 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поставил Украине Североатлантический альянс в качестве помощи в борьбе с COVID-19. Об этом говорится в заявлении НАТО.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Отмечается, что ранее украинские власти попросили у альянса помощь. Переданное Киеву оборудование поступило от Венгрии.

22 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто передал аппараты ИВЛ генеральному директору Государственного центра общественного здравоохранения Украины Роману Родыне. Аппараты направят в больницы разных областей Украины.

В НАТО напомнили, что в 2021 году передали в качестве помощи Украине около 9 тыс. литров дезинфицирующих средств.

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