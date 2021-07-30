Минск, 30 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Белоруссия сейчас находится в стадии отражения гибридной агрессии со стороны западных стран, заявил 30 июля глава Комитета госбезопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

User.Heureux_qui_comme_ulysse КГБ Белоруссии

По его словам, в странах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Белоруссии «как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе». Кроме того, уточнил не, не исключается в том числе применение военной силы.

«Несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна разместит у себя российские войска, если возникнет угроза безопасности Союзного государства, но пока нужды в этом нет.

По словам белорусского лидера, его государство способно в нужный момент быстро «поставить под ружье» 500 тыс. человек, не считая так называемых территориалов. Согласно его позиции, Белоруссия должна сама справляться с проблемами.

Читайте также: Песков рассказал об отсутствии просьб Белоруссии о вводе войск