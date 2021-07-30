Москва, , 13:15 — REGNUM Белоруссия не обращалась к России за военной помощью в качестве своего союзника. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны», — сказал Песков.

Он напомнил о существовании законных процедур и полномочий для осуществления подобной помощи, а также ещё раз подчеркнул, что официальный Минск не обращался к России за военной помощью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности принять у себя в стране военных из России для обеспечения безопасности Союзного государства, однако на сегодняшний день такой необходимости нет.