Джакарта, 30 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Индонезию доставили 1,5 млн доз вакцины компании Sinopharm, сообщает Kompas.

Russian.news.cn Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm

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C получением новой партии вакцины против коронавируса Индонезия сможет достичь цели по вакцинации двух млн жителей в день в рамках усилий по достижению коллективного иммунитета.

Ранее Индонезия получила 5 500 000 доз вакцины Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания пожертвовала странам, включая Индонезию, 9 млн доз вакцины от коронавируса.

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