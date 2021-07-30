Минск, 30 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) получила официальное предупреждение министерства юстиции Белоруссии. Об этом 30 июля сообщили в организации.

Minjust.gov.by Министерство юстиции Белоруссии

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В БХК пояснили, что 6 июля получили от минюста запрос на предоставление информации в связи с «проведением контрольных мероприятий на предмет соответствия требованиям законодательства Белоруссии и устава данной организации». Всего в срок до 16 июля требовалось отправить документы по 30 позициям, включая переписку организации, годовые планы деятельности, протоколы заседаний выборных органов, планы работы, списки членов.

Однако двумя днями ранее, 14 июля, силовики провели в офисе организации обыск и опечатали его. Тем не менее БХК 16 июля направил в министерство юстиции часть запрошенных сведений, которые не остались в опечатанном офисе.

«Несмотря на ситуацию, министерство юстиции вынесло нам предупреждение за непредставление документов. В приказе министерства также содержалось требование устранить допущенное нарушение до 27 июля. Однако сам приказ мы получили только вечером 27 июля (об этом свидетельствует штамп почтового отделения)», — пояснили в организации.

В БХК добавили, что после двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели обыски в ряде белорусских общественных организаций и изданий, поддерживающих оппозиционное движение и получающих финансирование из-за рубежа.

Так, обыску подверглись националистическое «объединение белорусов мира «Отечество» («Бацькаўшчына»), члены «правозащитного центра «Весна», Lawtrend и «Белорусского Хельсинкского комитета» (БХК), офисы сетевого издания «Имена» и «Белорусской ассоциации журналистов», а также структуры, называющие себя «правозащитными» и специализирующиеся на оказании различной помощи прозападной националистической оппозиции и составлении отчётов по нарушениям прав человека в Белоруссии.