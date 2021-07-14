Минск, , 14:10 — REGNUM В Минске, Орше, Бресте и других городах Белоруссии проходят обыски и задержания сотрудников неправительственных оппозиционных партий, общественных организаций и СМИ. Правоохранительные органы республики изымают документы, мобильные телефоны и компьютеры, особенно интересуясь финансированием из-за рубежа.

Ранее в новостях: Лукашенко пожаловался Путину на «мятеж» и «террористов»

Обыскам и задержаниям подверглись сотрудники обслуживающих прозападную националистическую оппозицию «правозащитных» организаций «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК), Lawtrend, Human Constanta, «Правозащитники против смертной казни», «Территория прав» и «Гендерные перспективы».

Сообщается об обыске в офисе праворадикальной русофобской «Партии БНФ» и задержаниях нескольких её членов этой партии. Лидер партии Григорий Костусёв был арестован весной и находится в СИЗО КГБ по обвинению в организации вооружённого переворота.

Читайте в анонсе: КГБ Белоруссии проводит масштабную «зачистку от радикально настроенных лиц»

Силовики пришли с обысками в офис общественной организации «Движение «За свободу», которая позиционирует себя то как «правозащитно-просветительское общественное объединение», то как общественно-политическое движение. Они посетили также «Центр экономических исследований BEROC», деятельность которого финансируется из Швеции и международных западных фондов. «Офис европейской экспертизы и коммуникаций» тоже привлёк внимание правоохранителей.

При обыске была взломана дверь офиса «Белорусской ассоциации журналистов» (БАЖ). Осмотр документов было произведён в офисах сетевого издания «Имена» и некоторых других изданий, подозреваемых в получении иностранного финансирования в обход разрешения департамента гуманитарной деятельности управделами президента.

Прошли также обыски на дому и в офисах националистических русофобских организаций «Объединение белорусов мира «Отечество» («Бацькаўшчына»), «Товарищество белорусской школы» (ТБШ), «Центр «Сообщество» («Супольнасць»). В задержаниях и обысках участвуют сотрудники Комитета госконтроля, Следкома и других силовых структур Белоруссии.

Читайте также: Спецслужбы Белоруссии обыскивают «правозащитников» и союзы журналистов