Москва, 30 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Комбинация вакцин от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» не даёт серьёзных побочных явлений. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты исследования, проводимого в Азербайджане, сообщает 30 июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Gencat Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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«Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса», — отметили в пресс-службе фонда.

В августе 2021 года РФПИ и партнёры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Минздрав России разрешил проведение совместного испытания вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», разработанной специалистами центра имени Гамалеи. Исследование будет проводиться в пяти медицинских организациях до 2 марта 2022 года, в тестах примут участие 150 добровольцев.

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В число разрешённых организаций Минздрав включил Научно-исследовательской институт гриппа имени А. А. Смородинцева, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, компанию «Куратор», московские клиники «Орис» и «Медси».