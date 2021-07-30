Москва, 30 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Работа платёжного сервиса Samsung Pay в России оказалась под угрозой. Причиной для запрета сервиса в стране может стать патентный спор со швейцарской компанией «Сквин СА».

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Так, Арбитражный суд Москвы 27 июля удовлетворил иск «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2 686 003 без согласия правообладателя. При этом им выступает сама «Сквин СА».

Как следует из решения суда, опубликованного в картотеке судебной инстанции, «суд фактически запрещает работу платёжного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну». В случае если решение не будет обжаловано, то оно вступит в силу через 30 дней.

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Патент, о котором идёт речь, описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца», пишет газета «Коммерсантъ». Суд, изучив экспертные заявления, пришёл к выводу о том, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА».

«В данный момент мы изучаем полученные документы, никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется», — прокомментировали «Российской газете» в пресс-службе компании Samsung.

По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, доля платежной системы Samsung Pay на рынке России составляет 17%.