Москва, , 11:01 — REGNUM Российские банки с конца апреля смогут подключать карты системы «Мир» к платёжному сервису Apple Pay. Об этом сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов РИА Новости.

Платёжная система «Мир» предоставит банкам возможность добавлять карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay с 27 апреля. Ранее карты «Мир» можно было использовать только для привязки к смартфонам под управлением Android с помощью платёжных систем Samsung Pay и Mir Pay.

Достов объяснил, что возможность поддержки платёжной системы «Мир» станет правом, а не обязанностью банков. Поэтому не все организации запустят такую услугу одновременно. Эксперт выразил мнение, что большинство банков воспользуется этим правом, так как возможность подключения карт «Мир» в сервис Apple Pay станет конкурентным преимуществом.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов добавил, что новая функция карт «Мир» может оказаться недоступна в Крыму из-за антироссийских санкций США.

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