Новосибирск, 30 июля, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и представители компании, предоставляющей в аренду электросамокаты, обсудили возможность развития сети велодорожек в Академгородке. Велосипедный маршрут пройдёт по наиболее востребованным участкам и охватит несколько зон, уточнили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды на велодорожке

«Для начала необходимо сформулировать техническое задание, обозначить маршруты, прочертить инфраструктуру, которая подлежит восстановлению, чтобы затем отразить это в проекте, составить смету. Даю четыре недели, чтобы уже в конце августа был определён веломаршрут, чтобы мы смогли сформировать чёткое техзадание для дальнейшей работы», — прокомментировал Локоть.

По словам мэра, в Верхней зоне Академгородка с самого начала закладывалась инфраструктура для велодорожек, которая сегодня находится в неудовлетворительном состоянии.

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