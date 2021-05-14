Новосибирск, , 11:18 — REGNUM В Новосибирске хотят разработать маршруты передвижения на электросамокатах во избежания езды на тротуарах. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Это маршруты от метрополитена, от конечных остановок, может быть, от транспортных узловых остановок до парковых зон, скверов и мест отдыха, — цитирует редакция «РБК Новосибирск» градоначальника. — Мы находимся в стадии переговоров, контакт есть. Уровень взаимоотношений и диалога позитивный».

По мнению Локтя, «не вся территория города должна быть местом, где можно в любом дворе или на любой площади бросить самокат и оставить его».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэрия Новосибирска запустила опрос «о стремительно ворвавшихся в городскую среду электросамокатах».

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