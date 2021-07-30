Москва, 30 июля, 2021, 05:02 — ИА Регнум. При заражении человека коронавирусом со штаммом «Дельта» длительность заболевания COVID-19 увеличивается, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — сказал эксперт РИА Новости.

Тяжесть заболевания, по его словам, будет зависеть от вирусной нагрузки, полученной при заражении, а также состоянием иммунитета при встрече с вирусом. Для защиты от болезни Горелов рекомендовал своевременно пройти вакцинацию.

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Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее количество стран, в которых обнаружены случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта», выросло до 132.