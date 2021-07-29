Москва, 29 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Восторженные заявления представителя белоруской оппозиции Светланы Тихановской о полученном из рук президента США Джозефа Байдена печенье из Белого дома вызвали у официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой иронию и сарказм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Эта история напомнила дипломату сюжет рассказал Аркадия Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».

«Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется», — процитировала Захарова текст произведения.

Также официальный представитель МИД РФ сравнила печенье с файлами cookies — небольшими фрагментами данных, отправленными веб-сервером и хранимые на компьютере пользователя.

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», — напомнила Захарова.

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«Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской — лицом белорусской оппозиции на президентских выборах 2020 года — прошла в Белом доме 28 июля. Американский лидер заявил, что для него принимать Тихановскую было «большой честью».