Вашингтон, 28 июля 2021, 20:31 — REGNUM Моральный долг США — поддержать белорусскую оппозицию, написала 28 июля белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в своём телеграм-канале.
Под впечатлением встречи с американском президентом Джо Байденом в Белом доме она заявила, что приехала добиваться от властей США поддержки тех, кто пострадал от белорусских властей.
Заявив в своём телеграм-канале, что белорусская оппозиция в борьбе за демократию «находится на передовой» и что она «призвала президента Байдена помочь» сделать успешным ненасильственный переход Белоруссии к демократии, Тихановская написала:
Она добавила, что не торгует суверенитетом Белоруссии и что «любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны». Представитель оппозиции потребовала новых выборов в республике и освобождения политзаключённых «без каких-либо условий».
Также политик заявила, что белорусский вопрос нужно включить «в международную повестку дня»: им должны заняться в ООН и в ОБСЕ, «а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах».
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