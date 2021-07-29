Лондон, 29 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о «реальной проблеме» Владимира Путина, из-за которой российский президент якобы становится «более опасным». Британские читатели прокомментировали публикацию об этом в газете Daily Mail и возразили американскому лидеру.

The White House Джо Байден

По словам Байдена, Путин руководит страной, у которой нет ничего, кроме ядерного оружия и нефтяных скважин. Как сообщало ИА REGNUM, он считает, что Путин «находится в неприятном положении».

Читатель британской газеты с ником DAYZEE31 отметил, что в США растут цены, а мигранты прибывают так быстро, что за этим нельзя уследить. Байдену следует беспокоиться о проблемах своей, а не чужой страны.

«Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина», — добавил читатель.

По мнению PaulS72, «Путин сидит на ядерном оружии и нефти», а США — на долге в $30 трлн. А EnglandMyEngland указал, что США перестали быть крупным производителем стали, автомобилей и электроники, то есть Байден в своём глазу не видит бревна.

Пользователь TheCynical1 резко высказался о Байдене, заявив, что Соединёнными Штатами в отличие от России руководит «идиот». Читатель Maidstalk признался, что скучает по прежнему президенту Дональду Трампу.

«У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», — отметил Okey-dokey.

Читайте также: Байден рассказал о «реальной проблеме» Путина