Вашингтон, 28 июля 2021, 08:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин руководит государством, у которого есть только ядерное оружие и нефть, и это «реальная проблема» российского лидера. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая 27 июля в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.
«Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего», — заявил Байден.
Он добавил, что российская экономика — восьмая из самых маленьких в мире, но затем поправился и уточнил, что не из маленьких, а из самых больших.
Байден также уверен, что Путин «находится в неприятном положении», и потому становится «более опасным».
Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве.
Читайте также: Байден обвинил Россию в попытках вмешательства в будущие выборы в США