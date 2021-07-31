Москва, 1 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, в России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фитнес

Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

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Налоговый вычет также можно получить при покупке лекарств, за траты на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование.