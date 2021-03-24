Москва, , 12:48 — REGNUM В Госдуме опасаются, что реализация закона о налоговом вычете для родителей за занятия спортом детей заместит бесплатные кружки и секции в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Нельзя, чтобы платные услуги подменяли бесплатные», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

По его мнению, доступность и бесплатность для детей — это самый главный вопрос.

«Это тот критерий, который должен ставиться для всех регионов как основной для исполнения, а не доля услуг, не количество вычетов, не сумма выплат из бюджета», — отметил парламентарий.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом или фитнесом. Новый социальный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый правительством РФ. На налоговый вычет смогут рассчитывать и родители, чьи дети занимаются спортом.

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