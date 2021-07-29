В Ростовской области построят ещё два завода по переработке мусора
Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2021 года будут работать три завода по переработке мусора (с учётом существующего Волгодонского комплекса), сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Стоимость объектов превысит 6 млрд рублей. Средства на строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) будут направлены из внебюджетных источников.
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Ростовские власти перенесли срок запуска мусороперерабатывающего завода
ИА REGNUM напоминает, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области ведётся в течение нескольких лет. Планы донских властей разнились. Первый объект — Новочеркасский МЭОК — якобы должен был начать работу в октябре 2018 года. Такие планы строил теперь уже бывший заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Срок открытия был перенесён.
В региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявляли о том, что в 2018 году ожидается завершение строительства Волгодонского комплекса (он был введён в начале 2021 года), в 2019 году — семи предприятий.