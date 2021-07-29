Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца 2021 года будут работать три завода по переработке мусора (с учётом существующего Волгодонского комплекса), сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

Стоимость объектов превысит 6 млрд рублей. Средства на строительство межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) будут направлены из внебюджетных источников.

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Ростовские власти перенесли срок запуска мусороперерабатывающего завода

ИА REGNUM напоминает, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области ведётся в течение нескольких лет. Планы донских властей разнились. Первый объект — Новочеркасский МЭОК — якобы должен был начать работу в октябре 2018 года. Такие планы строил теперь уже бывший заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Срок открытия был перенесён.

В региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства заявляли о том, что в 2018 году ожидается завершение строительства Волгодонского комплекса (он был введён в начале 2021 года), в 2019 году — семи предприятий.