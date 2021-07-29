Вашингтон, 29 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поддерживают новые исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождения вируса SARS-COV-2. Об этом на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, которая состоялась 28 июля в Кувейте, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

US Mission Geneva Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

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"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии», —пояснил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Госсекретарь также указал на то, что следующая фаза должна быть «своевременной, основанной на фактах, транспарентной», быть свободной от вмешательства и проходить под контролем экспертов.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества по этому исключительно важному вопросу», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Также в ходе встречи стороны обсудили «возможности сотрудничества для продолжения реформирования и укрепления ВОЗ, а также повышения глобальной готовности к пандемии и потенциала реагирования по всем направлениям».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в лабораториях города Уханя в китайской провинции Хубэй в рамках поисков происхождения коронавируса нового типа будет назначен аудит.

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При этом заместитель главы Национального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь отверг план Всемирной организации здравоохранения по вторичному исследованию природы коронавируса из-за его антинаучности и отсутствия «здравого смысла». Он заявил, что Китай поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без всякой политизации вопроса.