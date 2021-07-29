Москва, 29 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил начать перечислять родителям школьников 10 тыс. рублей не с 16 августа, а со 2 августа. Об этом глава государства заявил на совещании о подготовке к новому учебному году.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Давайте так и сделаем и начнём эти («школьные») выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны.

Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

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