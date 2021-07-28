Москва, , 15:03 — REGNUM В России необходимо в ускоренном режиме обновлять и ремонтировать здания школ. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году.

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«У нас 39 тыс. 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, из которых 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но это тоже недопустимо, находятся в аварийном состоянии», — заявил Путин.

«Программа должны быть подготовлена правительством, как я просил, до конца текущего года, с выделением необходимого финансирования», — указал он.